В Ростове задержали подозреваемого в мошенничестве с надгробными памятниками

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 41-летнего мужчину, который под видом предпринимателя принимал заказы на изготовление надгробных памятников. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, фигурант организовал производство изготовления надгробных мемориалов. Для легализации бизнеса он воспользовался документами индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на супругу знакомого, который не знал о преступных замыслах. Задержанный приглашал клиентов в офис в центре города, показывал портфолио якобы выполненных работ. Большинство заказов поступало от семей погибших участников специальной военной операции. Потерпевшие подписывали договоры на создание мемориалов и вносили оплату наличными или банковским переводом.

Однако после получения денег мужчина не выполнял взятые обязательства, ссылаясь на различные проблемы, а затем прекращал контакты с заказчиками. Общий ущерб превысил 400 тыс. руб. Отмечается, что материальный ущерб потерпевшим возмещается.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Константин Соловьев