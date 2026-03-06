На Юге России и Северном Кавказе удалось уберечь от мошенников более 1 млрд рублей

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах антифрод-технологии, бдительность и профессионализм сотрудников помогли уберечь от телефонных мошенников 1,045 млрд руб. средств граждан. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.



В регионах ЮФО и СКФО наибольшую сумму накоплений граждан спасли В Краснодарском крае (397 млн руб.). Далее следуют Ставрополье (234 млн руб.), Крым (196 млн руб.), Ростовская область (120 млн руб.), Северная Осетия-Алания (65 млн руб.), Кабардино-Балкария (20 млн руб.) и Адыгея (8,5 млн руб.).

В 2025 году и первые месяцы 2026-го чаще всего под воздействие злоумышленников попадали жители Кубани, Ставрополья и Дона. В пресс-службе отметили, что в среднем 35% клиентов с запросом на максимально быстрое и нетипичное для их финансового поведения снятие или перевод средств оказываются под влиянием мошенников.

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, мошенники «цепляют на крючок» людей любого возраста, сферы деятельности, уровня образования и доходов. «Растет число вовлеченных в мошенничество детей и подростков, в том числе в качестве дропов. Это самый тревожный тренд 2025 года и начала этого»,– резюмировал банкир.