QatarEnergy объявила форс-мажор после остановки производства СПГ

Катарская компания QatarEnergy объявила форс-мажор после решения остановить производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующей продукции. Соответствующее уведомление направили покупателям, говорится в заявлении компании в X.

2 марта QatarEnergy приостановила производство СПГ после ударов иранских беспилотников по объектам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.

