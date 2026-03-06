Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком «Мистер сидр»

Самарский областной суд не удовлетворил апелляцию защиты на приговор осужденным по делу о массовом отравлении напитком «Мистер сидр» — Артему Айрапетяну и Анару Гусейнову. В 2025 году их приговорили к восьми и девяти годам общего режима соответственно. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Адвокаты просили суд убрать квалификацию преступления как совершенного группой лиц по предварительному сговору. Осужденные на заседании заявили, что поддерживают доводы апелляции, и просили принять законное решение. Представители потерпевших и гособвинение назвали приговор первой инстанции справедливым.

Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова приговорил Красноглинский районный суд Самары 22 сентября 2025 года. Их признали виновными в обороте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности. 15 января защита подала апелляцию на приговор.

Как установил суд первой инстанции, в 2023 году осужденные организовали в Самаре производство сидра. Для создания напитка фигуранты купили не менее 4 тыс. л этилового спирта, похищенного со склада МВД в Самарской области. Позже спирт развели растворимым соком и приготовили около 48 тыс. л сидра. Из них злоумышленники успели продать более 30 тыс. л. От отравления суррогатным алкоголем погибли 50 человек, еще 66 пострадали.

