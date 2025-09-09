«Мистер Сидр» прошелся по стране

Вчера, 8 сентября, в Красноглинском районном суде Самары начались прения сторон в рамках дела о поддельном алкогольном напитке «Мистер Сидр», от употребления которого в 2023 году погибли 50 человек в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях и других регионах страны. Перед судом предстали производитель опасного напитка Анар Гусейнов и поставщик спирта Артем Айрапетян. Им инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство и продажа спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей»). Представитель обвинения запросил для Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна 9 лет и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, родственники пострадавших просят взыскать с подсудимых компенсацию в размере от 1 до 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

Расследованием дела занималось ГСУ Следственного комитета России. По версии следствия, поставщик сырья Артем Айрапетян купил на черном рынке приблизительно 4 тыс. л метилового спирта, похищенного полицейским со склада ГУ МВД России по Самарской области. Этот спирт позднее Анар Гусейнов добавил во фруктовый сок для производства напитков под брендами «Мистер Сидр» и «Лето сидр». Всего бизнесмену удалось продать более 30 тыс. литров опасного для жизни сидра, что привело к гибели 50 человек и отравлению еще более 60 человек.

Производственная площадка находилась в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области и принадлежала ООО «Анди». По некоторым данным, контрафактный алкоголь, от которого умерли десятки жителей Поволжья, производили на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в селе Винтай Самарской области. Министерство промышленности и торговли Самарской области в 2021 году присвоило марке пива «Нехило», производимого на заводе «Варка», звание «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».

По информации «СПАРК-Интерфакса», сейчас ООО «Анди» находится в стадии ликвидации. Сведения о компании в ЕГРЮЛ признаны недостоверными. В отношении «Анди» возбуждено 18 исполнительных производств на сумму около 3,5 млн руб. Из этой суммы почти 3,4 млн руб. составляют штрафы и возмещение ущерба. До этого в отношении компании возбуждалось 15 исполнительных производств, связанных со штрафами ГИБДД. Их общая сумма составила 133,5 тыс. руб.

«Мистер Сидр» стал причиной одного их самых массовых отравлений суррогатным алкоголем в современной России. Самой большой подобной трагедией является отравление «Боярышником» в Иркутске в декабре 2016 года. Погибли 76 человек, 123 пострадали. В 2020 году суд вынес приговор Сулейману Рустамову, Рахману Мехдиеву, Сеймуру Алиеву, Анару Бабаеву и Зауру Абилову, Юлии Мелентьевой и Светлане Краснояровой. Все они обвинялись по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц»). Именно они, как установили следствие и суд, были виновными в массовом отравлении жителей Иркутска и области поддельным «Боярышником». В итоге Рустамов и Мехдиев получили по девять лет колонии каждый, Алиев — восемь лет, Бабаев — семь лет, Абилов и Красноярова — по семь с половиной лет, Мелентьева — восемь с половиной лет.

Осенью 2021 года в Оренбургской области произошло другое массовое отравление метанолом — на тот момент второе по количеству жертв после иркутского «Боярышника». В октябре после употребления суррогата пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах региона, 35 из них скончались. Через несколько месяцев в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления суррогатным алкоголем умерли 12 человек. В 2023 году суд признал виновными братьев Пунхана и Садига Алиевых, Рояла Гулиева и Азамата Юсупова по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Рояла Гулиева приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Братьям Алиевым назначено девять лет, а Азамату Юсупову — восемь лет колонии общего режима.

Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину, но заявили, что не действовали по предварительному сговору. Как отметил Артем Айрапетян, знакомые предложили ему «обычный пищевой этиловый спирт», и у него не было оснований сомневаться в их словах. Анар Гусейнов рассказал в суде, что приобретал спирт у различных поставщиков и проверял его качество «народными методами», включая поджог и оценку цвета пламени. Оба принесли извинения родным и близким погибших и пострадавших. Анар Гусейнов добавил, что он при первой же возможности постарается компенсировать причиненный вред. При этом бизнесмен отметил, что после его ареста контрагенты, у которых была задолженность перед ним, прекратили выплачивать ему долги. Суд огласит приговор 22 сентября.

Евгений Чернов