Суд приговорил фигурантов дела о «Мистере сидре» к восьми и девяти годам колонии

Суд в Самаре приговорил Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова, причастных к поставке спирта для напитка «Мистер сидр», к восьми и девяти годам колонии общего режима соответственно, передает корреспондент «Ъ».

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Анар Гусейнов (слева) и Артем Айрапетян

Айрапетяна и Гусейнова признали виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Исковые требования потерпевших и их родственников подлежат удовлетворению в полном или частичном объеме. Прокурор запрашивал для них по девять лет и девять месяцев колонии общего режима.

Анар Гусейнов занимался производством сидра, Артем Айрапетян — поставкой спирта. Последний утверждал, что знакомые предложили ему «обычный пищевой этиловый спирт», который он продал Гусейнову. Тот, в свою очередь, говорил, что приобретал спирт у разных поставщиков и проверял его «народными методами». Вину Артем Айрапетян и Анар Гусейнов признали частично.

В июне 2023 года десятки жителей Ульяновской, Пензенской, Курганской, Самарской, Нижегородской областей, Чувашии и Удмуртии отравились напитком «Мистер сидр». Погибли 50 человек. В феврале 2024 года были осуждены бывший полицейский Иван Гребенкин и двое его сообщников, которых признали виновными в хищении 6 тыс. л метилового спирта со склада МВД.

