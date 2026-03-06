Больше половины краснодарцев поздравят женщин с 8 марта, потому что «так принято»

В преддверии Международного женского дня мужчины в Краснодаре чаще всего планируют дарить цветы, тогда как женщины рассчитывают на более разнообразные подарки — от украшений до поездок. К такому выводу пришли аналитики ювелирного бренда Sokolov, изучившие отношение жителей города к празднику и их ожидания от подарков (исследование имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Согласно исследованию, 65% мужчин заявили, что намерены поздравлять женщин с 8 марта, однако пока не определились с выбором подарка. Лишь 35% респондентов сообщили, что уже знают, что именно подарят. При этом 59% признались, что делают это скорее потому, что «так принято», чем по собственной инициативе.

Чаще всего мужчины поздравляют свою партнершу — об этом сообщили 82% опрошенных. Далее следуют матери (60%), сестры (29%), дочери (21%) и бабушки (14%). При этом праздник выходит за рамки семейного круга: 63% мужчин покупают подарки коллегам, 22% — подругам. Еще 9% используют этот повод, чтобы порадовать девушку, к которой испытывают симпатию.

При выборе подарков многие пары предпочитают действовать совместно. Так, 24% респондентов сообщили, что отправляются за покупками вместе с партнершей, а 14% женщин заранее направляют мужчине список желаемых подарков. Еще 22% прямо говорят, что хотели бы получить, а 17% предпочитают попросить деньги и самостоятельно решить, на что их потратить. Лишь 13% опрошенных женщин готовы полностью довериться сюрпризу.

Публикации подарков в социальных сетях остаются скорее исключением, чем правилом. 43% женщин заявили, что не размещают такие фотографии вовсе, 36% делают это время от времени. Еще 13% готовы поделиться подарком только в случае, если он дорогой, и лишь 8% публикуют каждый полученный сюрприз.

Главным символом праздника по-прежнему остаются цветы — их выбирают 83% мужчин. Однако самостоятельным подарком букет считают только 42% опрошенных, еще 12% полагают, что все зависит от его стоимости. Почти половина мужчин (46%) рассматривают цветы исключительно как дополнение к основному подарку.

Ожидания женщин при этом заметно отличаются. Лишь 23% хотели бы получить цветы в качестве основного подарка. Еще 18% предпочли бы ужин, поездку или билеты на концерт, 16% — украшения. Деньги или технику назвали 7% опрошенных. При этом 5% признались, что были бы рады помощи в погашении кредита.

Исследование также показало, какие подарки женщины считают наименее желательными. В антирейтинг вошли напольные весы (63%), одежда или косметика, купленные без предварительного обсуждения (58%), товары низкого качества (56%), абонемент в спортзал (53%), кухонная техника «для пользы» (50%), посуда (46%), нижнее белье без согласования (43%), наборы из супермаркета (41%) и антивозрастная косметика (39%).

Для большинства жительниц Краснодара праздник имеет символическое значение. По данным опроса, 54% женщин воспринимают 8 марта как показатель внимания и серьезности отношения со стороны партнера, еще 28% признаются, что в этот день оценивают его внимательность. Лишь 18% заявили, что не рассматривают праздник как своего рода индикатор отношений. Таким образом, для 82% опрошенных женщин Международный женский день становится своеобразной проверкой заботы со стороны партнера.

Вячеслав Рыжков