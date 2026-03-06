РСТ: россиянам не успеют за 10 дней вернуть деньги за туры на Ближний Восток

Туроператоры не успеют вернуть россиянам деньги за поездки на Ближний Восток в установленный законом 10-дневный срок — на это может уйти от 20 до 30 дней. Об этом сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

«Туроператоры будут стараться проводить возвраты максимально оперативно, но точный срок вряд ли уложится в эти дни (10 дней.—“Ъ”)»,— сказал господин Мурадян на VIII конгрессе турагентов (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что большинство туроператоров сейчас занимаются операционно-эвакуационными мероприятиями, а не отменой бронирований.

По словам члена правления РСТ, при возврате денег туроператоры рассчитывают на возможность использования фондов персональной ответственности «Турпомощи», совокупный объем которых составляет около 4 млрд руб.

5 марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристам, отдыхающим на Ближнем Востоке, полностью вернут деньги за купленные туры. По оценке АТОР, из-за военного конфликта в Иране потери российских туроператоров могут превысить 3 млрд руб. Значительную часть расходов составят выплаты туристам.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Тегеран стал атаковать американские военные базы в странах Персидского залива. Государства в регионе закрыли воздушное пространство. Из стран Ближнего Востока, по данным АТОР, вывезли уже почти 10 тыс. российских туристов. Накануне президент Владимир Путин дал команду МЧС организовать из региона вывозные рейсы.

Подробности — в публикации «Ъ» «Туристам просчитали компенсации».