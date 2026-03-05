АТОР: из-за конфликта на Ближнем Востоке туроператоры могут потерять более 3 млрд рублей

Потери российских туроператоров в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке и остановкой регулярного авиасообщения за период с 28 февраля по 5 марта составили 2,6 млрд руб. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее оценке, к концу недели эта сумма может вырасти до 3 млрд руб.

Значительную часть расходов составят выплаты туристам, аннулировавшим туры и требующим возврата денег. В АТОР рассчитывают, что туроператорам разрешат воспользоваться средствами из фондов персональной ответственности «Турпомощи», совокупный объем которых составляет около 4 млрд руб. Это поможет компенсировать часть потерь.

Кроме того, в ассоциации считают необходимым освободить компании от обязательств по дальнейшему пополнению этих фондов, поскольку изъятие сотен миллионов рублей из оборота создает дополнительную финансовую нагрузку.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские вооруженные силы атаковали Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. В тот момент в регионе оставалось более 20 тыс. россиян. Авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы, в том числе из ОАЭ и Омана.