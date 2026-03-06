Иран пригрозил иракским курдам ударами в случае пересечения границы республики

Если курдские группировки войдут в Иран, то все объекты Иракского Курдистана станут легитимными целями для атак со стороны Исламской Республики. Об этом заявил член Совета обороны Ирана Али Акбар Ахмадиан, передает агентство Fars.

«Друзьям и братьям в Иракском Курдистане напоминаем, что до сих пор цели атак ограничивались базами США и Израиля, а также сепаратистскими террористическими группами в Курдистане»,— отметил господин Ахмадиан.

В то же время он заявил, что если эти группы будут «разрабатывать или реализовывать планы вторжения на территорию Исламской Республики», то Иран подвергнет «массированным атакам» все объекты на территории Иракского Курдистана «как тыл этих группировок».

«Дружественные отношения и безоговорочная поддержка со стороны Ирана в регионе будут прекращены»,— добавил член иранского Совета обороны.

Сегодня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что представители Иранской курдской коалиции, базирующейся на границе Ирана и Ирака, советовались с США о возможности начать атаку на иранские силы безопасности.

По словам источников CNN, ЦРУ ведет переговоры с курдами об их вооружении, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала публикацию ложью. Однако президент США Дональд Трамп возможное наземное наступление на Иран со стороны курдов оценил положительно.