США отвергли сообщения о переговорах с курдами для подготовки восстания в Иране

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла публикацию CNN о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вооружения курдских сил для участия в наземной операции в Иране. По ее словам, господин Трамп вел переговоры с партнерами, союзниками и властями стран Ближнего Востока, но о вооружении курдов речи не шло.

«Он (Дональд Трамп,— "Ъ") действительно говорил с курдскими лидерами о нашей базе, которая находится на севере Ирака. Но что касается любого сообщения, предполагающего, что президент согласился с подобным планом, то оно является абсолютно ложным»,— сказала госпожа Левитт (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

4 марта телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что ЦРУ США ведет переговоры с курдскими формированиями об их вооружении, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране. По словам собеседника телеканала, идея властей США заключается в том, чтобы курдские силы противостояли иранским силам безопасности.