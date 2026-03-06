Экс-начальник отделения матобеспечения Росгвардии Адыгеи оштрафован
Майкопский районный суд приговорил к штрафу в 40 тыс. руб. бывшего начальника отделения материального обеспечения управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Как установил суд, УФСВНГ России по Адыгее заключило контракт с подрядчиком на поставку дров на сумму свыше 11 млн руб. До исполнения договора начальник отделения самовольно распорядился прекратить поставки, выйдя за рамки своих полномочий.
Впоследствии недопоставленные дрова пришлось доставлять силами и транспортом воинских частей. Это повлекло дополнительные расходы в размере 300 тыс. руб.
При вынесении приговора суд учел позицию обвинения, признание вины подсудимым и возмещение им причиненного ущерба.