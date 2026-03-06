Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Для Миллеровской ЦРБ приобретут МРТ за 121 млн рублей

На приобретение аппарата МРТ для Центральной районной больницы Миллеровского района Ростовской области из федерального и областного бюджетов направят 121 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор донского региона Юрий Слюсарь по итогам посещения больницы.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Кроме этого, на оснащение открывшегося отделения реабилитации для ветеранов СВО направлено 11 млн рублей.

Губернатор отметил, что в 2025 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Миллеровский район переехали трое врачей и фельдшеров. Им компенсируют аренду жилья, а новому хирургу предоставили квартиру. В 2026–2027 годах штат больницы пополнят кардиолог и невролог.

Наталья Белоштейн

