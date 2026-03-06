В Ростовской области увеличили единовременную выплату для контрактников

Единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы в Ростовской области увеличена до 3 млн рублей с 5 марта, сообщает пресс-служба губернатора.

Жители региона могут получить выплату однократно. «Она не учитывается при исчислении среднедушевого дохода семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина для оказания им мер социальной поддержки, предоставляемых за счет областного бюджета»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Наталья Шинкарева