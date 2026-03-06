Россиянина, проживающего в Швеции, осудили за госизмену на Кубани

Краснодарский краевой суд приговорил 48-летнего россиянина, проживающего в Швеции, к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что в сентябре 2024 года подсудимый, находясь в Одессе, оказал финансовую помощь военнослужащему ВСУ. Он перечислил денежные средства на счет бойца, который с февраля 2022 года участвует в боевых действиях против российских вооруженных сил в составе украинского военизированного националистического объединения.

Обвиняемого задержали сотрудники регионального управления ФСБ на территории Краснодарского края, куда он приехал на заработки.

Помимо 14 лет колонии строгого режима, суд назначил мужчине штраф 200 тыс. руб. и ограничение свободы на два года после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина