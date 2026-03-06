За 6 лет «вторичка» в Краснодаре подорожала более чем в два раза

Стоимость жилья на вторичном рынке Краснодара за последние шесть лет увеличилась более чем в два раза. По данным «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», к концу февраля 2026 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке города в зависимости от формата квартиры составляет около 145–151 тыс. руб.

По состоянию на 24 февраля средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах достигла 147,7 тыс. руб., в двухкомнатных — 146,1 тыс. руб., в трехкомнатных — 144,6 тыс. руб., а в многокомнатных — около 150,5 тыс. руб. за кв. м. За последний год рост цен оказался умеренным: однокомнатные квартиры подорожали на 4,6%, двухкомнатные — на 3,5%, трехкомнатные — на 4%, а многокомнатные — на 5,6%.

Аналитики отмечают, что на коротких временных отрезках рынок может демонстрировать колебания. Так, в середине февраля цены по ряду форматов находились немного выше текущих значений, после чего последовала небольшая коррекция. Подобная динамика характерна для вторичного рынка и зависит от структуры предложения, активности покупателей и ценовой политики собственников.

Если рассматривать более длительный период, рост выглядит значительно более заметным. С начала 2020 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке Краснодара увеличилась более чем вдвое практически во всех сегментах. Цена «квадрата» в однокомнатных квартирах выросла примерно на 128% — с 64,8 тыс. руб. до 147,7 тыс. руб. Двухкомнатные подорожали на 124%, трехкомнатные — на 118,9%, а многокомнатные — на 124,9%.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отмечает, что краткосрочные колебания цен являются обычным явлением для вторичного рынка. По его словам, на длинной дистанции стоимость квадратного метра в Краснодаре фактически удвоилась, что свидетельствует о формировании нового базового ценового уровня на рынке жилья. При этом в ближайшее время динамика может оставаться волнообразной, однако ключевым ориентиром для оценки ситуации остается долгосрочный тренд.

Вячеслав Рыжков