Минобороны Азербайджана объяснило значение термина «мобилизация № 1»

В Минобороны Азербайджана объяснили значение термина «мобилизация № 1». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны республики, при объявлении мобилизации начинается призыв находящихся в запасе военнослужащих, а вооруженные силы страны приводят в полную боевую готовность. Также воинские части выводят на боевые позиции или в заранее определенные районы назначения.

«Меры направлены на обеспечение оперативной готовности армии и возможность быстро реагировать на возможные угрозы»,— уточнили в азербайджанском ведомстве.

5 марта по территории аэропорта и вблизи школы в азербайджанском Нахичевани ударили беспилотники. Пострадали четыре человека. В Минобороны республики считают, что дроны принадлежат Ирану. Президент страны Ильхам Алиев назвал атаку терактом. Исламская Республика опровергла свою причастность к запуску дронов в направлении Азербайджана.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю и американским военным базам, которые расположены в странах Персидского залива. Азербайджан вступать в конфликт против Ирана отказался.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».