Израиль и США атаковали Иран. Седьмой день

Ночью 6 марта США и Израиль нанесли очередную серию ударов по Ирану. В результате удара по комплексу между городами Казвин и Занджан погибли 17 человек. Как минимум девять человек погибли после атаки на поселок Кавирабад вблизи Тегерана. Иран с помощью БПЛА атаковал отель и два жилых дома в столице Бахрейна Манаме. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «придется выбрать» нового лидера Ирана. Что происходит в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:35. Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ и обратно в период с 9 по 29 марта.

11:31. Движение судов в Ормузском проливе прекратилось почти полностью, сообщает Объединенный морской информационный центр (JMIC).

11:14. Foreign Policy: из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке страны Персидского залива перестали верить в способность и желание США защищать их.

11:11. Как минимум 20 человек погибли в результате атаки США и Израиля на пригород Шираза на юге Ирана, передает агентство Fars.

11:06. Иран отложил назначение нового лидера после угроз США и Израиля об убийстве преемника аятоллы Али Хаменеи — The New York Times.

10:54. Эмиратская авиакомпания Etihad возобновила рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург по ограниченному расписанию, сообщила пресс-служба перевозчика.

Фото: Social Media / Reuters

10:50. В результате ударов США и Израиля по Ирану повреждены более 3,6 тыс. гражданских объектов. Среди них — 3 тыс. жилых домов и 13 медицинских и фармацевтических центров, заявил глава иранского Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд.

10:44. Сбиты три американских беспилотника MQ-9 Reaper, сообщает CBS со ссылкой на источники среди чиновников США. По данным источников, один БПЛА упал у побережья Ирана.

10:39. ТАСС: ограничения на полеты в воздушном пространстве ОАЭ будут действовать еще как минимум сутки.

10:36. ВВС и ВМС Ирана с помощью БПЛА нанесли удары по авиабазе Рамат-Давид и РЛС «Мирон» в Израиле, а также по лагерю Аль-Адейри в Кувейте. Об этом заявил представитель центрального штаба ПВО Ирана «Хатам-аль-Анбия».

10:25. Иранский фрегат Dena, потопленный США у берегов Шри-Ланки, возвращался с учений и не был задействован в военных операциях — замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

10:16. Американские войска атаковали иранский авианосец для запуска боевых дронов, сообщили в Центральном командовании сил США.

10:09. Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили три БПЛА к востоку от Эр-Рияда, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

10:04. Трамп исключил журналиста Такера Карлсона из движения MAGA (Make America Great Again). 28 февраля господин Карлсон раскритиковал действия США и Израиля в Иране.

Фото: Hassan Ammar / AP

9:55. Эксперты в отрасли сомневаются в реализации планов Трампа по страхованию танкеров в Персидском заливе, следует из опроса Financial Times.

9:51. США эвакуировали посольство в Кувейте из-за военного конфликта с Ираном, передает телеканал CBS News.

9:45. Правительство Японии настоятельно призывает к освобождению двух задержанных в Иране японцев — глава МИД Тосимицу Мотэги.

9:38. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США откажутся от «политкорректных правил ведения войны» в операции против Ирана.

9:33. WSJ: власти ОАЭ рассматривают возможную заморозку активов Ирана, хранящихся на территории Эмиратов.

9:29. Конгресс США проголосовал против резолюции, которая запретила бы президенту Дональду Трампу проводить военную операцию в Иране без согласия конгрессменов.

9:20. Китай ведет переговоры с Ираном о возможности безопасного прохода нефтяных судов и танкеров с катарским СПГ через Ормузский пролив, пишет Reuters.

Дым поднимается после ударов Ирана по столице Бахрейна Манаме

Фото: Stringer / Reuters Дым поднимается после ударов Ирана по столице Бахрейна Манаме

Фото: Stringer / Reuters

9:16. Иран с помощью БПЛА нанес удары по отелю и двум жилым домам в столице Бахрейна Манаме.

9:09. Трамп поддержал возможное наступление иранских курдских ополченцев на силы безопасности Ирана.

9:06. Мы хотим участвовать в процессе выбора человека, который поведет Иран в будущее, чтобы нам не приходилось каждые пять лет возвращаться к этому вопросу — Трамп.

9:03. 8 марта главы МИД Лиги арабских государств проведут внеочередную встречу. Темой заседания станет «агрессия Ирана в отношении арабских стран», передает INA.

8:59. Дональд Трамп: сначала мы хотим покончить с Ираном, а Куба — вопрос времени.

8:57. США и Израиль нанесли очередную серию ударов по Ирану. Погибли как минимум 26 человек, передают иранские СМИ.