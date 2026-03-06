На Дону средний срок потребкредита вырос на 25,7%

В Ростовской области по итогам января текущего года средний срок потребительского кредита увеличился на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, средний срок кредитов наличными в регионе составил 2,2 года. Ростовская область находится на 16 месте в топ-30 рейтинга по динамике этого показателя.

«После пиковых значений в августе 2025 года, в последующие месяцы средний срок потребительского кредита существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2,2-,4 года. В этой связи стоит отметить, что аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем»,— следует из отчета бюро.

Наталья Шинкарева