Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал лишать коррупционеров всего нажитого имущества. По мнению главы СКР, конфискацию собственности необходимо применять как уголовное наказание. По его словам, общество давно ожидает введения данной меры, которая позволит пополнить государственную казну. Бастрыкин также сообщил статистические данные о работе ведомства: в 2025 году по уголовным делам возместили 128 млрд руб. у подследственных лиц арестовали собственность на сумму 196 млрд руб. Руководитель ростовского адвокатского бюро «Морозов, Андрианов и Партнеры» Иван Морозов считает, что такая инициатива может спровоцировать коррупцию среди следователей и сотрудников правоохранительных органов.



«Полная конфискация имущества государственных служащих при обвинении в преступлениях противоречит действующему российскому законодательству.

Согласно статье 104.1 Уголовного Кодекса РФ, принудительное безвозмездное изъятие собственности возможно только в пяти конкретных случаях. Среди них — активы, полученные в результате корыстных преступлений, средства для финансирования терроризма и экстремизма, орудия совершения правонарушений, а также транспорт, использованный при нарушении правил дорожного движения.

Государство забирает не всякое имущество, а лишь напрямую связанное с преступной деятельностью. Каждое из пяти оснований требует доказательства со стороны следствия и обвинения в суде, причем статус обвиняемого — чиновник или обычный гражданин — роли не играет.

Расширение конфискационных мер на всю собственность госслужащих является популистской инициативой. Вполне вероятно, что эта инициатива и встретит одобрение среди народа, однако ничего общего такая мера ни с законностью, ни со справедливостью не имеет. Этот подход снимает с правоохранительных органов обязанность доказывать связь активов с преступной деятельностью и автоматически объявляет любую собственность обвиняемого чиновника нажитой незаконно.

Подобные нововведения могут спровоцировать коррупцию среди следователей и сотрудников правоохранительных ведомств. Это очень неконструктивная и даже опасная инициатива. Негативные последствия перевесят показную справедливость меры и для Ростовской области, и для любого другого региона».