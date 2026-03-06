В агропроме юга России растет интерес к инвестиционному кредитованию

На юге России банки не только активно участвуют в льготных программах Минсельхоза, но и развивают инвестиционное кредитование. Это особенно важно в условиях высокой ключевой ставки. Об этом начальник отдела по работе с агропромышленным комплексом Альфа-Банка Анна Шумидуб рассказала во время круглого стола, который «Ъ-Ростов» провел в рамках деловой программы форума «Интерагромаш» и выставки «Агротехнологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко Фото: Андрей Бойко

«Инвестиционные кредиты позволяют компаниям реализовывать крупные проекты, требующие длительного финансирования и более гибких условий. Банки финансируют сделки M&A, рефинансируют кредиты других банков, а также помогают компаниям возмещать ранее понесенные инвестиционные расходы и запускать новые проекты»,— пояснила эксперт.

Один из показательных примеров в Ростовской области — финансирование восстановления птицефабрики, пострадавшей от массовой гибели поголовья и уничтожения готовой продукции. Благодаря кредитным средствам предприятие смогло возобновить работу, сохранить рабочие места и возобновить поставки продукции на внутренний рынок.

По словам Анны Шумидуб, льготные программы Минсельхоза РФ остаются эффективным инструментом поддержки агробизнеса, однако их объем во многом зависит от уровня ключевой ставки. «Прогнозы указывают на постепенное снижение ставки. Это может открыть новые возможности для отрасли»,— подчеркнула Анна Шумидуб.

Она добавила, что постепенное снижение ключевой ставки, формирует благоприятные условия для инвестиций в сектор АПК. Предприниматели, которые ранее откладывали масштабные проекты из-за дорогих заемных средств, постепенно возвращаются к инвестиционным планам. «Мы видим рост спроса на кредитование для создания и расширения мощностей, модернизации производств и других инвестиционных целей»,— резюмировала эксперт.