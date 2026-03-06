Жителя Ростова заподозрили в хищении 3 млн рублей у компании

В отношении 46-летнего жителя Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках металлоконструкций (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант похитил у компании 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции установили, что пострадавший искал поставщика металлических конструкций в сети интернет. Злоумышленник, выдав себя за учредителя фирмы, которая ранее успешно поставляла товары другим клиентам, предложил заключить договор.

«Получив от заявителя оплату в полном объеме, поставщик перестал выходить на связь, а полученные денежные средства потратил на личные нужды, не намереваясь исполнять условия договора. Сумма ущерба составила около 3 млн руб.»,— рассказали в полиции

Злоумышленник был задержан, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Наталья Белоштейн