Через Ормузский пролив за сутки прошли только два коммерческих судна

Объединенный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что движение судов в Ормузском проливе прекратилось почти полностью. По данным на 5 марта, за 24 часа через пролив прошло только два коммерческих судна. До начала военных действий в регионе через пролив проходили в среднем 200 судов в сутки.

JMIC отметил, что уровень угрозы для судов в проливе остается критическим. «Подтвержденные атаки на коммерческие суда продолжаются»,— говорится в отчете.

Движение судов через Ормузский пролив было нарушено сразу после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Вскоре после этого иранский Корпус стражей исламской революции объявил о запрете передвижения через пролив. По нескольким судам в проливе были нанесены удары.

Ормузский пролив — стратегически важный морской путь, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Прекращение перевозок по нему уже привело к резкому росту цен на нефть и топливо.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».

Яна Рождественская