В Ростове в подожженной квартире погиб 35-летний местный житель

Утром 6 марта на пожаре в девятиэтажном доме на ул. Беляева погиб 35-летний местный житель, его 65-летняя мать госпитализирована в БСМП с отравлением продуктами горения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Причиной пожара стал поджог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать входную дверь, которая оказалась заблокирована.

«В ходе тушения пожара обнаружены двое пострадавших - женщина и ее сын. Пострадавший скончался в скорой помощи»,— отметили в ведомости.

Возгорание на площади 2 кв. м. ликвидировали 8 спасателей с помощью двух спецмашин.

Наталья Белоштейн