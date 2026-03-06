Иран сообщил об ударах дронами по объектам Израиля и базе США в Кувейте

Представитель центрального штаба ПВО Ирана «Хатам-аль-Анбия» сообщил об ударах беспилотниками по военным объектам Израиля и США. Его слова приводит агентство Tasnim.

По данным штаба, военно-воздушные и военно-морские силы Ирана запустили ударные беспилотники по авиабазе Рамат-Давид и РЛС «Мирон» в Израиле. Беспилотники также атаковали лагерь Аль-Адейри в Кувейте, где размещены американские военнослужащие. Еще один удар, как утверждает Исламская Республика, нанесен по базе США в Эрбиле в Ираке. Представитель штаба добавил, что интенсивность и масштаб атак Тегерана по позициям противников в ближайшие дни увеличатся.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сегодня сообщило об атаке на иранский авианосец, который использовали как площадку для запуска беспилотников. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военнослужащие больше не будут связаны «политкорректными правилами ведения войны», которые, по его оценке, ранее ограничивали действия.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир 5 марта заявил о переходе Израиля к следующему этапу операции против Ирана. По его словам, израильские вооруженные силы уничтожили 80% иранских систем ПВО и более 60% пусковых установок баллистических ракет.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля, после чего Исламская Республика начала наносить удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.