США подбили «дрононосец» ВМС Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об атаке на иранский авианосец, являвшийся стартовой площадкой для запуска боевых дронов. Согласно опубликованному видео, корабль был поражен с воздуха.

«Американские войска продолжают миссию по уничтожению иранского военно-морского флота», — заявили в CENTCOM. Утверждается, что сейчас на корабле продолжается пожар. Других данных о последствиях атаки нет.

Иранские власти сообщение о поражении «дрононосца» не комментировали.

4 марта в Индийском океане американская субмарина потопила фрегат ВМС Ирана Dena. Власти Шри-Ланки развернули спасательную операцию, из воды удалось достать живыми около 30 человек. Всего на борту находились, по разным данным, от 130 до 180 моряков.