Хегсет: США откажутся от политкорректных ограничений в операции против Ирана

Глава Пентагона США Пит Хегсет заявил, что американские военные в операции против Ирана больше не будут связаны «политкорректными правилами ведения войны», которые, по его словам, ограничивали действия в прошлом.

Глава Пентагона США Пит Хегсет

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Глава Пентагона США Пит Хегсет

«Глупые, политкорректные войны прошлого были полной противоположностью тому, что мы делаем здесь. У них были размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы. Больше такого не будет. Наши полномочия, его полномочия, полномочия центрального командования, полученные от президента и от меня, задействованы по максимуму»,— сказал господин Хегсет (цитата по Sky News).

4 марта глава Пентагона объявил о новом этапе военной операции, цель которой — установить полный контроль над воздушным пространством Ирана. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн уточнил, что удары будут наноситься «на более значительную глубину», чтобы создать пространство для маневра.