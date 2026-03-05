ЦАХАЛ объявил о переходе к следующему этапу операции против Ирана

Израиль переходит к следующему этапу операции против Ирана, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир. По его словам, израильская армия уничтожила 80% иранских систем ПВО и более 60% пусковых установок баллистических ракет.

«После завершения неожиданной начальной фазы удара, в ходе которой мы добились превосходства в воздухе и подавили ракетный комплекс, мы переходим к следующей фазе кампании, в которой будем наносить больший ущерб основам режима и его военному потенциалу»,— сказал господин Замир (цитата по The Times of Israel).

Израильская армия нанесла 2,5 тыс. ударов и сбросила более 6 тыс. боеприпасов по иранским объектам, утверждает начальник Генштаба ЦАХАЛа. «У нас есть еще несколько неожиданных шагов, о которых я не собираюсь рассказывать»,— добавил Эяль Замир.

По информации Reuters, во время второй фазы атак Израиль намерен атаковать подземные бункеры Ирана с баллистическими ракетами и другой техникой. Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ иранские вооруженные силы атаковали Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. The Times of Israel сообщала, что ЦАХАЛ намерен продолжать военные действия как минимум одну-две недели.

