Кубань вошла в топ-5 регионов РФ по количеству новых спа-салонов

Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по числу новых предприятий в сфере спа-услуг, бань и массажных салонов. С марта 2025 года по март 2026 года в регионе было зарегистрировано 190 таких компаний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование проекта «Контур.Фокус».

Лидером по числу открытий стала Москва, где за указанный период появилось 592 новые компании. На втором месте Московская область с 433 регистрациями, третью позицию занял Санкт-Петербург (217). Пятерку регионов с наибольшим числом новых предприятий отрасли замыкает Республика Башкортостан — 185 компаний. В Ростовской области за тот же период было создано 173 компании.

По оценке аналитиков, высокая динамика в Краснодарском крае связана с устойчивым туристическим потоком, тогда как в крупнейших городах спрос поддерживается высокой платежеспособностью населения.

Всего по стране за год количество компаний в сегменте спа-услуг, бань и массажных салонов увеличилось на 10,4% и достигло 22 тыс. организаций. При этом число регистраций новых предприятий (4,7 тыс.) почти вдвое превысило количество ликвидаций (2,6 тыс.). В Краснодарском крае за тот же период было закрыто 115 компаний.

Вячеслав Рыжков