Елена Ваенга, «Турандот» и «Новая теща»

В пятницу и длинные праздничные выходные ростовчане и гости города смогут посетить концерты классической или популярной музыки, послушать фолк или инди, посмотреть спектакли или кинопремьеры,а также принять участие в мастер-классах. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

6 марта в 19:00 в арт-пространстве «Мед» — концерт группы «Мещера» с программой «Легенды древних». В концерте прозвучат уникальные треки в стиле темного фолка с элементами блэк- метала и этническими мотивами.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (16+)

6 марта в 20:00 на сцене «Кроп Арены» с «живым» сольным концертом выступит «Лампабикт». Российский музыкальный коллектив «Лампабикт» был создан в 2019 году в Москве по инициативе Артема Якимова. Группа играет в жанре инди-фолка, привнося в него звучание инди-рока и этнические краски.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (12+)

7 и 8 марта в 14:00 в Конгресс-холле ДГТУ — популярная эстрадная исполнительница Елена Ваенга. В концерте прозвучат собственные композиции, старинные и современные романсы, баллады, народные песни и произведения, положенные на стихи классических авторов.

Стоимость билетов — от 6000 руб. (16+)

7 марта в 19:00 в Областном доме народного творчества — рок-концерт «MetalliadA: Симфонические шедевры-2», двухчасовое музыкальное путешествие по всем сюитам из альбома «Симфонические шедевры». Программа включает премьеры сюит Ozzy и Ghost, свежие аранжировки песен Iron Maiden, полный концертный набор от Nightwish с культовой «Ghost Love Score» и триумфальное возвращение сюиты Children of Bodom в сет-лист, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

9 марта в 19:00 в театре драмы им. М. Горького — с юбилейным концертом Александр Серов. Четыре десятилетия на сцене — это не просто цифра, это миллионы покоренных сердец и неизменные аншлаги на концерте, сказано в описании. Как обещают организаторы, в этот юбилейный вечер фанаты получат шанс снова пережить незабываемые эмоции, погрузиться в атмосферу его музыки, услышать любимые песни.

Стоимость билетов — от 7000 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

6 марта в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — драма «Пока сердце в пути». История о неожиданной дружбе: потерянный юноша находит опору и вдохновение в лице эксцентричной, но мудрой пожилой леди. Ее уникальный взгляд на жизнь становится ключом к пониманию мира, который прежде казался ему чужим и непонятным.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

7 марта в 18:00 в Ростовском государственном музыкальном театре — опера Джакомо Пуччини «Турандот». Действие спектакля разворачивается в эпохе, окутанной флером мифов и легенд, но при этом переносящей зрителя в будущее, где господствуют высокие, лишенные души технологии. В центре повествования – кристально чистая любовь, призванная спасти мир.

Стоимость билетов — от 4500 руб. (12+)

8 марта в 18:00 в Молодежном театре — комедия по произведениям Антона Чехова «Дама с собачкой». Современный драматург Алексей Житковский предлагает новую интерпретацию классической истории запоздалой любви столичного ловеласа Гурова и дамы со шпицем. Действие перенесено в 1970-е годы, а местом развития сюжета выбран типичный кисловодский санаторий.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

9 марта в 16:00 на большой сцене Музтеатра — комедия «Любовь и голуби». Перенести действие любимого миллионами фильма на сцену — смелая задумка режиссера-постановщика театра Анастасии Неговоры и дирижера-постановщика Михаила Пабузина.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» начались показы киносказки «Царевна-лягушка 2». Иван-царевич и Василиса — на пороге свадьбы. Но торжество неожиданно прерывается. В разгар церемонии пробуждается древнее зло и уносит Василису. Теперь Ивану, его сестре Варе и верным друзьям предстоит бросить вызов судьбе и отправиться в загадочное Тмутараканское царство, чтобы вызволить красавицу.

Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)

Любители комедий могут посмотреть фильм «Новая теща». Теща полностью устанавливает свои правила и порядки и доминирует над главным героем. Внезапный приезд брата-близнеца Тохи нарушает и без того непростой быт семейства. Домашняя «гармония» рассыпается, когда теща провоцирует возобновление старой вражды между близнецами.

Стоимость билетов — от 540 руб. (18+)

Среди других достойных внимания киноновинок — триллер «Наследник». Беккет мечтает завладеть многомиллиардным состоянием клана Редфеллоу, хотя глава рода отрекся от него еще до своего рождения. Семь избалованных богачей стоят на пути к наследству. Чтобы ускорить получение своей доли, Беккету придется устранить их во избежание наказания за убийства.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

7 марта в 18:00 в стендап-клубе «Флэш-Рояль» — «Женский стендап». Ростовские и приезжие комикессы читают свой лучший материал, скаазно в описании.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

8 марта в этнопарке «Кумжа» — мастер-класс по фланкировке. Мастер Алексей Скляров станет проводником в мир захватывающего танца с клинком. По словам организаторов, участники освоят плавные, мощные движения, напоминающие порывы степного ветра, и услышат, как сталь отзывается на ритм сердца.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

8 марта в 19:00 в КСК «Экспресс» — команда КВН «Астана». Коллектив, известный своим участием в проектах «Звезды» на НТВ, а также «Игра» и «Концерты» на ТНТ, является обладателем множества престижных наград. В 2024 году команда «Астана» продемонстрировала свой талант в юмористическом шоу «Звезды», где их фронтмен, Азамат Мусагалиев, выступил в качестве звездной поддержки.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

