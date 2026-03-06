В Ростове из-за повышения зарплат вырос штат водителей городского транспорта

За счет повышения зарплат и компенсации аренды жилья для иногородних с ноября 2025 года по март 2026 года на работу в «Ростовпассажиртрансе» устроились 78 новых водителей городского транспорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

В среднем зарплаты водителей были повышены до 114 тыс. руб., у опытных — до 200 тыс. руб.

«Для сотрудников постепенно повышают комфорт условий на работе. Например, установили современные душевые, утеплили помещения. Теперь планируют сделать столовую для слесарей и установить точки отдыха для водителей на конечных остановках»,— отметили в ведомстве.

В то же время «Ростовпассажиртранс» продолжает обновление парка: в 2025 году приобретено 10 автобусов «НЕФАЗ», в 2026 году в лизинг приобретено еще 90 машин.

Наталья Белоштейн