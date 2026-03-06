В Ростовской области объем платных услуг вырос на 3%

В январе 2026 года общий объем платных услуг населению составил 40,3 млрд рублей, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

«В структуре общего объема платных услуг, оказанных населению, значительный удельный вес занимают услуги жилищно-коммунального хозяйства (26,4%), бытовые услуги (19,3%), транспортные (14,3%) и телекоммуникационные (10,3%)»,— уточняется в сообщении. Объем бытовых услуг в первом месяце года в регионе составил 7,8 млрд рублей. Это на 5,2% больше, чем в январе 2025 года. Наиболее востребованными стали услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей, ремонту жилья, а также парикмахерские косметические услуги.

Наталья Шинкарева