Муниципальные парковки Анапы остаются бесплатными

На период проведения технических работ муниципальные парковки на территории Анапы остаются бесплатными для водителей. Как сообщила глава курорта Светлана Маслова, специалисты прорабатывают новые решения по работе парковочного пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В работу взяли ряд предложений, поступивших от местных жителей. В Анапе планируют ввести возможность производства постоплаты в срок до трех суток в связи с разными жизненными обстоятельствами и частыми сбоями в работе мобильного интернета. Возле социальных объектов парковки могут сделать бесплатными на ограниченный промежуток времени.

«Несмотря на то, что и больница, и поликлиника находятся в курортной зоне, плата за парковку возле них ограниченное время взиматься не будет»,— подчеркнула Светлана Маслова.

Во время государственных и общенародных праздников в Анапе парковки также будут работать без оплаты. В настоящее время мэрия курорта готовит соответствующее постановление о внесении изменений.

В настоящее время оплата муниципальных парковок в Анапе не осуществляется, также временно отменено начисление штрафов. О возобновлении системы оплаты власти города пообещали сообщить жителям дополнительно.

София Моисеенко