В Саудовской Аравии сбили три беспилотника на подлете к Эр-Рияду

Средства ПВО Саудовской Аравии уничтожили три беспилотных летательных аппарата к востоку от Эр-Рияда. Об этом Минобороны королевства сообщило в X.

2 марта беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. Иранские СМИ позднее заявляли, что это была провокация Израиля, так как у Ирана якобы не было намерений бить по Саудовской Аравии. Еще одна попытка атаковать НПЗ была предпринята 4 марта.

Министры иностранных дел стран — членов Лиги арабских государств соберутся на внеочередную встречу 8 марта. Об этом сообщило иракское агентство INA. Ее темой станет «агрессия Ирана в отношении арабских стран». Инициатором заседания, по словам источников агентства, выступила Саудовская Аравия.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. После этого Исламская Республика нанесла удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.