Tasnim: Израиль атаковал НПЗ Saudi Aramco «под чужим флагом»

Атака на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в саудовском Рас-Таннуре была проведена Израилем «под чужим флагом». Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, объекты Saudi Aramco не входили в перечень целей Ирана. Источник также утверждает, что порт Фуджейра в ОАЭ рассматривается Израилем как мишень для аналогичной операции.

Утром 2 марта Saudi Aramco приостановила работу завода после атаки дрона Shahed-136. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При ударе погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. После этого Иран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе.

Подробнее — в онлайн-трансляции «Ъ».