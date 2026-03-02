Tasnim: Израиль атаковал НПЗ Saudi Aramco «под чужим флагом»
Атака на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в саудовском Рас-Таннуре была проведена Израилем «под чужим флагом». Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, объекты Saudi Aramco не входили в перечень целей Ирана. Источник также утверждает, что порт Фуджейра в ОАЭ рассматривается Израилем как мишень для аналогичной операции.
Утром 2 марта Saudi Aramco приостановила работу завода после атаки дрона Shahed-136. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При ударе погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. После этого Иран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе.
Подробнее — в онлайн-трансляции «Ъ».