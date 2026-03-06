Главы МИД Лиги арабских государств проведут экстренное заседание

Министры иностранных дел стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) соберутся на внеочередную встречу 8 марта. Об этом сообщило иракское агентство INA.

Темой встречи станет «агрессия Ирана в отношении арабских стран». По словам источников агентства, инициатором созыва заседания выступила Саудовская Аравия. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В Лигу арабских государств входят 22 страны, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Ирак. Территории перечисленных государств подверглись ударам со стороны Ирана, которые были нанесены в ответ на операцию США и Израиля.