Беспилотник снова попытался атаковать НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Нефтеперерабатывающий завод саудовской компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре снова пытались атаковать при помощи беспилотника. Объект не поврежден, заявило Минобороны Саудовской Аравии.

Поставки нефти не были нарушены, пишет местное агентство SPA со ссылкой на источник в Минэнерго страны.

Завод Saudi Aramco — крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии. Утром 2 марта он приостановил работу из-за удара БПЛА. В Иране заявили, что объекты Saudi Aramco не были целями Тегерана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока.