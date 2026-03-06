Минфин представил правительству РФ поправки к Налоговому кодексу, согласно которым предлагается с 1 апреля и до конца 2026 года освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателей, работающих в сфере общепита по упрощенной и патентной системам налогообложения (УСН и ПСН). Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков считает, что это предложение можно рассматривать как признание того, что переход к новым налоговым правилам оказался для малого бизнеса критичным. По его мнению, это временная мера, которая не даст бизнесу долгосрочной определенности.

«Предприниматели не понимают, что будет дальше: вернется ли обязанность уплаты НДС с 2027 года и при каком пороге выручки. В условиях, когда, по официальным данным УФНС по Краснодарскому краю, в 2026 году под обязанность уплаты НДС подпадают еще около 15 тыс. предприятий региона, такая неопределенность не позволяет строить долгосрочные планы развития.

Кроме того, освобождение от НДС не снимает административную нагрузку. Даже при нулевой ставке предприниматели обязаны вести полноценный налоговый учет: выставлять счета-фактуры, работать через электронный документооборот, сдавать декларации по НДС, вести раздельный учет. Для микробизнеса с выручкой до 30 млн руб. затраты на бухгалтера, программное обеспечение и сопровождение сопоставимы с операционной прибылью, а иногда превышают ее.

Да, мы фиксируем рост закрытий заведений общепита на Кубани. Особенно страдают небольшие кафе, столовые и семейные рестораны с выручкой до 30 млн рублей.

Они оказались в «ножницах»: с одной стороны — рост налоговой нагрузки и административных требований, с другой — снижение покупательской способности, рост стоимости продуктов и аренды.

По сути, мы видим попытку точечно смягчить последствия реформы, но не пересмотреть ее ключевые параметры. Для предпринимателей это выглядит как временное решение, которое помогает пережить текущий период, но не дает понимания долгосрочной экономической модели работы.

При этом она касается только одной отрасли. Основная масса малого бизнеса — торговля, услуги, небольшие производственные компании — продолжает работать в прежних условиях, где применение упрощенной системы фактически превращается в налог с оборота.

В такой модели предприниматель платит налог со всей выручки, не имея возможности компенсировать входящий НДС по закупкам. Это напрямую снижает маржинальность бизнеса.

Поэтому сейчас ключевая задача — не только вводить точечные льготы, но и внимательно мониторить состояние малого бизнеса. Необходимо анализировать динамику выручки, налоговой задолженности, банкротств и занятости. Только на основе этих данных можно понять реальные последствия налоговых изменений и своевременно скорректировать параметры регулирования».