Для Ростова закупят 30 электробусов большого класса

«Ростовская транспортная компания» намерена закупить в 2026 году 30 электробусов большого класса для маршрутов №№2, 17 и 22. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской-на-Дону городской думы.

Фото: пресс-служба Ростовской городской думы

Кроме этого, компания подала заявку на финансировании строительства или реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Это позволит обновить подвижной состав, отремонтировать контактные сети и реконструировать тяговую подстанцию.

В пресс-службе отметили, что контактная троллейбусная сеть не обновлялась 15 лет. Только на ремонт депо на 20-й линии требуется 80 млн руб.

Наталья Белоштейн