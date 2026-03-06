Замдиректоров школ Башкирии добавят обязанностей и 30 тысяч рублей к зарплате

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ «Об усилении профилактической и психологической работы в общеобразовательных организациях в Республике Башкортостан». Документ призван повысить эффективность профилактики «деструктивного поведения» учеников и психологической работы, а также обеспечить безопасность образовательной среды в школах республики.

С этого месяца за профилактику «деструктивного поведения» будут отвечать заместители директоров по воспитательной работе. В типовых должностных инструкциях должно быть прописано, что в их функционал войдет руководство профилактической работой, выявление учеников в группе риска, адресная индивидуально-профилактическая работа с ними и социально-психологическое сопровождение.

Также завучи будут координировать работу педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей по вопросам профилактики. В числе других обязанностей — взаимодействие с родителями и законными представителями школьников, анализ и оценка факторов риска «деструктивного поведения». Каждый месяц заместители директоров по воспитательной работе будут отчитываться перед отделами образования о выявленных факторах риска среди учеников, профилактических мерах и результатах социально-психологического сопровождения.

За эту работу завучи с 1 марта будут получать 30 тыс. руб. надбавки к зарплате (не считая регионального коэффициента). Оговаривается, что руководство школ должно освободить их от выполнения «несвойственных им функций».

Список школ, на которые распространяется указ, должно подготовить министерство просвещения Башкирии.

Нынешний указ является вторым за последний месяц документом в Башкирии, призванным усилить безопасность в образовательных учреждениях. Первый акт глава Башкирии утвердил в середине февраля после того, как ученик одной из школ обстрелял учителя из пластмассового автомата, а также после нападения другого учащегося на индийских студентов в общежитии медицинского университета.

Идэль Гумеров