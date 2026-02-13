В Башкирии разработают меры по усилению безопасности школ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по усилению безопасности в образовательных организациях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Из указа следует, что правительство республики во взаимодействии с межведомственным советом общественной безопасности должно разработать комплекс мер по усилению антитеррористической защищенности и безопасности учреждений образования. Так, нужно усилить пропускной режим и охрану, обеспечить свободный проезд машин полиции, пожарно-спасательной техники и скорой помощи на территорию школ. Также необходимо провести инструктажи по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, совершения терактов, обнаружения подозрительных предметов.

Кроме того, требуется проверка состояния сигнализации, средств оповещения и связи, работоспособности технических средств обеспечения безопасности.

Документом предлагается внести предложения по дополнительному финансированию услуг охраны организаций образования республики, относящихся к первой и второй категориям опасности. Кабмин обязуется внести предложения о закреплении в организациях образования заместителей руководителей, ответственных за профилактику деструктивного поведения учеников, и установить им дополнительные стимулирующие выплаты.

В обязанности минпросвещения войдет усиление работы психологических служб в школах, организация обучения заместителей директоров, ответственных за профилактику деструктивного поведения.

Администрациям районов и городов рекомендовано принять дополнительные меры по усилению безопасности в школах. Аналогичные усилия должны предпринять вузы.

Выполнение требований школами будет проверять контрольное управление главы республики.

Майя Иванова