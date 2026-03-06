В Севастополе девять человек пострадали при атаке беспилотников

За медицинской помощью в результате ночной атаки БПЛА в Севастополе обратились девять человек, из них трое детей. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Михаила Развожаева, шесть человек транспортировали в стационары с различными резаными ранами, еще трое граждан получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации. Ранее стало известно, что при атаке ВСУ пострадали ребенок и пенсионер.

Сильные повреждения в результате налета в ночь с 5 на 6 марта получил пятиэтажный дом на улице Ефремова. Сбитый беспилотник упал рядом с домом. По словам губернатора Севастополя, он был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими шариками.

София Моисеенко