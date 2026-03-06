МакSим, группа «Ленинград» и мужской стендап для женщин

В праздничные выходные по случаю Международного женского дня, которые продлятся до понедельника, жители и гости Сочи смогут увидеть киноновинки и сходить на концерты. Также можно провести время на спектакле с участием Марины Федункив или хоккейном матче «Сочи» — «Авангард». Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

6 марта в 20:00 на площадке Red Arena (Эстосадок) выступит певец Ваня Дмитриенко. Артист представит программу, в которую войдут как новые песни, включая композиции «Вишневый» и «Цветаева», так и ранее выпущенные работы.

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

7 и 8 марта в 20:00 на площадке Red Arena состоится концерт группы «Ленинград». В программе прозвучат песни коллектива разных лет, известные широкой аудитории. Сергей Шнуров и участники коллектива представят зрителям программу, приуроченную к празднованию Международного женского дня.

Стоимость билета — от 7000 руб. (18+)

В последний праздничный выходной день на площадке Red Arena пройдет концерт певицы МакSим. Начало запланировано на 19:00. В программе прозвучат песни разных лет, написанные за более чем пятнадцатилетнюю карьеру артистки. В их числе композиции «Знаешь ли ты», «Трудный возраст», «Мой рай», «Отпускаю», «Научусь летать», вошедшие в число известных работ российской музыкальной культуры.

Стоимость билета — от 3000 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

7 марта в 19:00 в Зимнем театре состоится показ балета «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского. Спектакль представлен театром «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева. Постановка основана на классической хореографии и обращается к сюжету старинной легенды о любви принца Зигфрида и заколдованной девушки Одетты. Продолжительность балета — 2 часа 20 минут.

Стоимость билета — от 4000 руб. (6+)

8 марта в 18:00 в Зимнем театре состоится показ спектакля «Сюрприз» по пьесе Александра Галина. Это комедийная постановка о двух женщинах, чья дружба проходит испытание неожиданным визитом гостя. Главные роли исполняют Марина Федункив, Юлия Куварзина и Дмитрий Мухамадеев. Продолжительность спектакля составляет 2 часа, предусмотрен антракт.

Стоимость билета — от 4000 руб. (16+)

9 марта в 19:00 в Зимнем театре пройдет показ спектакля «Острые предметы». Постановка исследует отношения двух супружеских пар, затрагивая темы любви, брака и личной свободы. Режиссером выступил Игорь Теплов. В ролях — Виктория Исакова, Артем Осипов, Леонид Бичевин, Григорий Верник, Ирина Старшенбаум и Андрей Мартынов. Продолжительность спектакля — 90 минут.

Стоимость билета — от 5000 руб. (18+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах стартовал показ комедии «Новая теща». Фильм рассказывает о семейных перипетиях Виктора Суслова, который вынужден жить по правилам новой тещи. Ситуация осложняется приездом его брата-близнеца Тохи и появлением сотрудников ФСИН. В главных ролях — Мария Аронова, Сергей Бурунов и Гарик Харламов. Сеансы доступны в кинотеатрах на улицах Красноармейской, Новой Зари, в ТРЦ «МореМолл», «Олимп», «Сити Плаза», «Gorky Gorod Mall» и ОКЦ «Галактика».

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

Также к просмотру доступен триллер «Наследник». Главный герой в исполнении Глена Пауэлла задумывает избавиться от состоятельных родственников, чтобы получить миллиардное наследство. В центре сюжета — дерзкий план по устранению семерых членов семьи. Продолжительность — 105 минут. Сеансы доступны в ОКЦ «Галактика» в Эстосадке, а также в кинотеатрах на улицах Абрикосовой, Новой Зари, в ТРЦ «Олимп», «Сити Плаза» и в Адлере на улице Ульянова.

Стоимость билета — от 450 руб. (18+)

В кинотеатрах Сочи начался показ фильма «Посторонний» режиссера Франсуа Озона. Это экранизация одноименного романа Альбера Камю. Действие разворачивается в Алжире в 1938 году. Главный герой Мерсо после похорон матери погружается в череду событий, которые меняют его жизнь. В центре сюжета — случай на пляже, повлекший за собой непредвиденные последствия. Продолжительность фильма — 122 минуты. Сеансы доступны в ТЦ «МореМолл» на улице Новая Заря.

Стоимость билета — от 670 руб. (18+)

7 марта, в кинотеатре «Кино Море Молл» покажут фильм «Прикосновение». Действие разворачивается в начале 1990-х годов. Следователь Андрей Крутицкий ведет дело о самоубийстве молодой женщины, которая перед смертью задушила своего сына. В ходе расследования он сталкивается с необъяснимыми и аномальными обстоятельствами. В ролях: Александр Зуев, Марьяна Полтева, Всеволод Абдулов. Продолжительность фильма — 97 минут. Режиссер — Альберт Мкртчян.

Стоимость билета — от 820 руб. (18+)

Куда сходить еще

6 марта, в 19:30 во Дворце спорта «Большой» состоится хоккейный матч. Встреча пройдет в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На льду встретятся игроки хоккейного клуба «Сочи» и омского «Авангарда».

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

8 марта в 20:00 в концертном зале «Олимп» состоится стендап-концерт «Мужской стендап для женщин». Участники вечера — Александр Лукашов, Роберт Ченибалаян и Жора Макаров. Темы выступлений посвящены отношениям, свиданиям и семейной жизни.

Стоимость билета — от 699 руб. (18+)

