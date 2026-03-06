На Дону 38% детей мигрантов не справились с тестом по русскому языку

В 2025 году в Ростовской области около 300 детей иностранных граждан прошли тестирование на знание русского языка, 38% из них (110 человек) не смогли успешно выполнить задания. Почти 62% участников теста продемонстрировали достаточный уровень владения языком и были приняты в школы региона. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы областного министерства образования.

Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

Отмечается, что будущие первоклассники столкнулись трудностями при понимании прочитанного текста. Ученики 2-5 классов — с чтением текста вслух. Участники старшего возраста хуже всего справились с задачей пересказа текста по предложенному плану.

Пройти тестирование дети иностранцев могут в 58 учебных учреждениях региона. Если ученик не справляется с заданием, он может пересдать экзамен после прохождения дополнительного курса по русскому языку.

Наталья Белоштейн