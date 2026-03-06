Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За ночь над Крымом сбили 56 украинских беспилотников

Силы ПВО ликвидировали 56 вражеских беспилотников в небе над Крымом в течение ночи с 5 на 6 марта. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Над Азовским морем сбили семь БПЛА, над Черным морем уничтожено пять дронов. Еще два БПЛА дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Краснодарским краем.

Севастополь подвергся атаке ВСУ прошедшей ночью, о чем заявил губернатор Михаил Развожаев. В результате налета беспилотников пострадали девять человек.

