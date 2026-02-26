Верховный суд Башкирии рассмотрит дело гендиректора «Башкиравтодора»

В Верховный суд Башкирии поступило дело в отношении гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, бывшего владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова.

Фото: Идэль Гумеров Справа — Ильдар Юланов, на заднем плане — Ирек Шарипов, по центру — Дмитрий Колесник, адвокат Шарипова

Как сообщал «Ъ-Уфа», участникам дела вменяется хищение 152,8 млн руб., выделенных на строительство дорог в Уфе и Караидельском районе Башкирии. По мнению гособвинения, средства господа Юланов, Шарипов и Мардисламов вывели по подложным актам, по которым «Киви» якобы перевозил для нужд «Башкиравтодора» стройматериалы, тогда как фактически, настаивало следствие, услуги не оказывались. Еще одним участником схемы был замгендиректора «Киви» Ришат Самматов, согласившийся на сотрудничество со следствием.

Иреку Шарипову также вменялась легализация похищенных денег и дача 5 млн руб. взятки ныне покойному министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову.

В сентябре прошлого года Кировский райсуд Уфы приговорил топ-менеджеров «Башкиравтодора» и «Киви» к реальным срокам. Апелляционное заседание по делу состоится 10 марта.

Подробнее об уголовном деле и приговоре суда — в материале «Ъ-Уфа» «От общего до строгого».

Идэль Гумеров