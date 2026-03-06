Горячую линию открыли для пострадавших от атаки БПЛА в Севастополе

Прокуратура Севастополя запустила горячую линию для граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ в ночь с 5 на 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации прокуратуры Севастополя, прошедшей ночью при налете беспилотников в городе получили повреждения объекты жилой, социальной и коммунальной инфраструктуры. В результате атаки не обошлось без пострадавших, в том числе среди несовершеннолетних.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. На местах происшествий работали правоохранительные и экстренные службы.

Работа горячей линии для оперативного реагирования на обращения граждан организована по телефону: +7(978)000-10-48.

София Моисеенко