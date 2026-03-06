Пятый участник перестрелки с кубинскими пограничниками умер в больнице

Пятый участник вооруженного вторжения в территориальные воды Кубы скончался в больнице от ран. Об этом сообщило кубинское МВД.

Катер вошел в территориальные воды Кубы 25 февраля. Судно было зарегистрировано во Флориде. Когда к нему приблизились кубинские пограничники, экипаж катера начал стрельбу. Четыре участника вторжения погибли, еще шестеро пострадали. Сотрудник пограничной службы Кубы был ранен.

МВД Кубы установило, что все участники вторжения были кубинцами, которые проживали в США. По данным кубинского ведомства, организатор нападения — глава антиправительственного «Движения 20 ноября» Маритца Луго Фернандес. В МВД заявили, что группа хотела вызвать общественные беспорядки на Кубе. Дело расследует прокуратура Флориды.