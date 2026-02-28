МВД Кубы установило организатора вторжения катера из США

Организатор диверсии на Кубе с прибывшим из США катером — глава антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернандес, проживающая в Соединенных Штатах. Об этом заявил второй заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против государственной безопасности МВД Кубы полковник Виктор Альварес Валье.

Некоторые участники диверсии, задержанные на катере, тоже состояли в «Движении 30 ноября», заявил Альварес Валье. По его словам, они вносили собственные деньги, искали источники финансирования движения и занимались организационной работой. Двое задержанных числятся в национальном списке разыскиваемых лиц и национальном списке террористов.

Намерение группы заключалось в том, чтобы вызвать общественные беспорядки, сказал господин Валье. «Именно для того, чтобы вызвать социальный хаос и добиться присоединения народа с целью свержения революции. Это должным образом подтверждено»,— заявил он в эфире телеканала Caribe. По словам представителя органов кубинской госбезопасности, во время подготовки операции на Кубе действовал сообщник, который должен был принять диверсионную группу.

25 февраля в территориальные воды Кубы вошел катер, зарегистрированный во Флориде. Когда к нему приблизились пограничники, экипаж судна начал стрельбу. Четверо находившихся на катере были убиты, шестеро пострадали. Ранения также получил сотрудник пограничной службы Кубы. В МВД страны заявили, что все участники диверсии были кубинцами, проживающими в США. По данным ведомства, задержанные на допросах признались в намерении совершить теракт. Прокуратура Флориды начала расследование.