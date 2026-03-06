На винодельнях все затихло

В январе—феврале текущего года производство тихих и игристых вин год к году снизилось на 14,2% и 21,6% соответственно. Эксперты связывают это с ростом НДС и повышением акцизов на такую продукцию с начала 2026 года. Впрочем, под конец прошлого года большинство виноделов сформировали запасы по прежней себестоимости и сейчас постепенно распродают эти стоки.

По итогу января—февраля 2026 года в России зафиксировано снижение производства тихого вина на 14,2% год к году, до 4,37 млн декалитров (дал), следует из имеющихся у “Ъ” данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Сократился и выпуск игристого вина — на 21,6%, до 1,89 млн дал. Всего за два первых месяца текущего года в России было произведено 18,35 млн дал алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 8,2% меньше год к году.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев связывает снижение производства вин с повышением НДС и акцизов.

Ставка на тихое вино с начала 2026 года выросла с 113 до 148 руб. за литр, на игристое — с 125 до 160 руб. за литр. По его мнению, перед увеличением налоговой нагрузки виноделы могли сделать складские запасы в последние месяцы 2025 года и сейчас постепенно их распродают.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин соглашается, что снижение производства тихих и игристых вин связано с затовариванием ритейлеров перед повышением акцизов на вина. Еще одной причиной сложившейся динамики стал эффект высокой прошлогодней базы, когда производство, наоборот, росло, уточняет господин Ставцев.

Дополнительно на выпуске вина сказывается и небольшое снижение продаж такой продукции в отдельных каналах и ценовых нишах, констатирует господин Ставцев. По данным РАКТ, в январе 2026 года розничные продажи тихого вина снизились на 3,1% год к году, до 4,22 млн дал, в то же время реализация игристого вина, напротив, выросла на 4%, до 2,1 млн дал.

Постепенное снижение спроса в первую очередь продиктовано падением импортной продукции, значительно подорожавшей из-за введения заградительных пошлин на напитки из недружественных стран (см. “Ъ” от 17 октября 2025 года). Сбор повысили в два этапа: сначала в августе 2023 года он вырос с 12,5% до 20%, а в августе 2024 года — до 25%, но не менее $2 за литр. Впрочем, коррекция цен затронула и российскую продукцию. По данным Росстата, средняя стоимость тихого вина, произведенного внутри страны, в сентябре 2025 года составила 677,9 руб. за литр, игристого — 564,8 руб., год к году увеличившись на 12% и 11,3% соответственно.

Падение на 76,4% показывают также виноградосодержащие напитки без этилового спирта, до 4,3 тыс. дал, ликерные вина — на 39,6%, плодовая алкогольная продукция — на 59,9%, до 96,9 тыс. дал.

Рост наблюдается только у виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом, производство такой продукции выросло на 68,9%, до 2,15 тыс. дал. Впрочем, эти категории носят слишком нишевый характер.

При этом выпуск спиртных напитков крепостью выше 9% снизился всего на 0,5%, до 11,71 млн дал. В том числе спад наблюдается у слабоалкогольной продукции — на 38%, до 131 тыс. дал, коньяка — на 20,5%, до 751,2 тыс. дал, и других спиртных напитков — на 6,9%, до 986,4 тыс. дал. Сокращение производства коснулось и напитков брожения, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Как сообщал “Ъ” 5 марта со ссылкой на данные участников рынка, в феврале текущего года разлив такой продукции снизился на 10,4% год к году. Такое падение связано в первую очередь с очень плохими продажами в сегменте HoReCa (ресторанно-гостиничный бизнес).

В то же время производство водки выросло на 1,5%, до 7,74 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 4,2%, до 2,23 млн дал. Увеличение выпуска такой продукции может быть связано с ростом спроса на нее в начале этого года. Как ранее сообщал “Ъ”, в январе 2026 года продажи алкоголя крепче 9% выросли более чем на 4,1% год к году.

